رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة تعد برنامجا للتعافي في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن منهج السلطة الفلسطينية في غزة يركز على غزة بالأساس ضمن إطار سيادتها لدولة فلسطين وفقا لحدود 1967.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تؤكد أن حالة الأمن يجب أن تتم وفقا للقوانين الدولية، ونحن منفتحون على التنسيق والمساعدات من الدول العربية من أجل حماية المواطنين وقد يكون هناك تواجد للشركاء الدوليين في إطار عمل الأمم المتحدة، وكل ذلك في إطار سيادة فلسطين.

وتابع "أن برامج تدريب الشرطة تتم بالتنسيق مع مصر والأردن وفقا للحاجة على أرض الواقع، مشددا على أن الشرطة الفلسطينية الموجودة في غزة ستظل في عملها بعد الحرب وفقا للقوانين الفلسطينية وبالتنسيق مع قيادات السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لتفعيل المرحلة الثالثة من حدود غزة مع مصر، وبالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي سيتم عمل تنسيق عمليات الجمارك والشرطة وحماية الحدود مع هؤلاء الشركاء.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة قامت ببناء إطار عمل منظم ومنسق لإدارة غزة وقامت بالفعل بتنفيذ عمليات هيكلية، والآن نحن جاهزون للتحرك من التخطيط وحتى التفعيل عندما يتم تفعيل وقف إطلاق النار الدائم.

وقال "رسالتنا واضحة وهي أن إعادة إعمار غزة ويتوجب أن تكون بقيادة فلسطينية مدعومة بالشركاء العرب ، مؤكدا أنه ليس فقط إعادة بناء غزة ولكن استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبنا ولشعوب المنطقة.