المساعدات المصرية الإنسانية الموجهة إلى غزة تشمل مواد غذائية وإغاثية
قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
تصعيد جديد .. الاحتلال الإسرائيلي يُشن هجمات على حزب الله داخل الأراضي اللبنانية
دعاوى وقف وسحب ترخيص «فيلم الملحد» أمام المحكمة .. اليوم
وزير الخارجية الإيراني: لا ثقة بإسرائيل وأمريكا في التزامات غزة.. ولا محادثات تتجاوز الملف النووي
نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة
لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح لليوم الخامس
تعرف علي تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو
سعر الدولار اليوم 12-10-2025
عمرو الحديدي يُهاجم مدافع الأهلي : النادي لم يستفد من خدماته
لماذا دعا الرئيس السيسي «ترامب» لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؟.. خبير سياسي يجيب |فيديو
أخبار البلد

حان موعد العمل الجدّي مع مصر.. فلسطيني يحتفل بدور «أم الدنيا» بعد إرسال المساعدات

الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس
علا محمد
علا محمد

وجّه الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس رسالة لمصر، بعد أنباء إرسال مساعدات لغزة رغم صعوبة الظروف وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وحكومة الاحتلال، برعاية مصرية - قطرية - تركية.


وكتب الصحفي الفلسطيني خليل قائلاً: "لقد حان موعد العمل الجدي مع مصر
ام الدنيا سترسل غداً ( 600 شـاحـنـة ) !! دفعة واحدة لغـ،.ز".

وأضاف :"وهي تحمل كافة المستلزمات للمواطنين !
من المفترض ان تبدء بالتحرك غداً في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة وغـ،. ـز".

وأكمل :"كما قلتُ لكم بالأمس وكل يوم !
مصر بالأقوال والأفعال .. وليست بالقيل والقال".

وختم ؛"نحبك يا مصر .. نحبك يا مصر .. نحبك يا مصر ".


وكان قد احتفل الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس، بإعلان وقف الحرب بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بدور مصر في إنجاح المفاوضات.

وكتب “أبو إلياس” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “ماذا فعلتِ بنا يا مصر! لقد طيّرتِ النوم من عيوننا. أردنا أن نفرح قليلاً، لكننا صُعقنا بفرحة لم نتوقعها”.

