حان موعد العمل الجدّي مع مصر.. فلسطيني يحتفل بدور «أم الدنيا» بعد إرسال المساعدات

وجّه الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس رسالة لمصر، بعد أنباء إرسال مساعدات لغزة رغم صعوبة الظروف وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وحكومة الاحتلال، برعاية مصرية - قطرية - تركية.



وكتب الصحفي الفلسطيني خليل قائلاً: "لقد حان موعد العمل الجدي مع مصر

ام الدنيا سترسل غداً ( 600 شـاحـنـة ) !! دفعة واحدة لغـ،.ز".

وأضاف :"وهي تحمل كافة المستلزمات للمواطنين !

من المفترض ان تبدء بالتحرك غداً في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة وغـ،. ـز".

وأكمل :"كما قلتُ لكم بالأمس وكل يوم !

مصر بالأقوال والأفعال .. وليست بالقيل والقال".

وختم ؛"نحبك يا مصر .. نحبك يا مصر .. نحبك يا مصر ".



وكان قد احتفل الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس، بإعلان وقف الحرب بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بدور مصر في إنجاح المفاوضات.

وكتب “أبو إلياس” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “ماذا فعلتِ بنا يا مصر! لقد طيّرتِ النوم من عيوننا. أردنا أن نفرح قليلاً، لكننا صُعقنا بفرحة لم نتوقعها”.