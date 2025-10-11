الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني

تُعرب جمعية الهلال الأحمر المصري، بجميع منتسبيها ، عن فخرها واعتزازها العميق بالجهود الفعالة التي قادتها الدولة المصرية بكل نجاح واقتدار في التواصل مع كافة الأطراف، والتي كانت العامل الحاسم في الوصول لاتفاق يقضى بوقف إطلاق النار وحقن الدماء.

ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة في قطاع غزة، قدمت مصر دعما لم يتوقف للشعب الفلسطيني، حيث فتحت ممرات الإغاثة، واستقبلت الجرحى، ونسقت الجهود الإنسانية عبر آلية وطنية متكاملة، يقودها الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع نظرائه في فلسطين والمنظمات الدولية، والمحلية ، لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون انقطاع.

ويؤكد الهلال الأحمر المصري بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، أنه مستمر في أداء دوره الإنساني، مستندًا إلى ريادة الدولة المصرية واستراتيجيتها الداعمة للسلام، من خلال خطة عمل للفترة المقبلة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة، استمرار إنفاذ أكبر قدر من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، دعم جهود إعادة التأهيل والتعافي المبكر، رفع جاهزية الفرق و المراكز اللوجيستية .

ويجدد الهلال الأحمر المصري التزامه الكامل بمبادئه الإنسانية، ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويعم السلام أرجاء المنطقة.