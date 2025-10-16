محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبني سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية لتفقد مبنى سكن الأطباء بمستشفى الواحات البحرية، لمتابعة أعمال استكمال المرافق والتجهيز الداخلي تمهيدًا لبدء تشغيله لخدمة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى الوافدة من خارج المركز .



وخلال الجولة تواصل المحافظ مع المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مؤكداً علي ضرورة سرعة الانتهاء من إدخال التيار الكهربائي للمبنى لبدء تشغيله في أقرب وقت ممكن.

كما كلف المحافظ مدير مديرية الصحة بالجيزة بسرعة إنجاز إجراءات فرش وتجهيز السكن بالأثاث اللازم، لتسهيل إقامة الأطباء وتوفير بيئة مناسبة لأداء مهامهم.



وأكد المحافظ أن توفير سكن مجهز للأطباء يُعد خطوة مهمة لدعم المنظومة الصحية بمركز الواحات البحرية، لما له من دور في تسهيل إقامة الأطباء الوافدين من خارج المركز واستقرارهم، بما ينعكس إيجابًا على انتظام العمل وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وأوضح المحافظ أن المبنى يضم سكن الأطباء 21 غرفة إقامة مجهزة، بالإضافة إلى مطبخ ودورات مياه ومخازن، تم تصميمها بما يراعي توفير بيئة مريحة وآمنة للعاملين في القطاع الصحي بالواحات البحرية.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور اسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.