قطع الكهرباء اليوم عن 3 محافظات لمدة خمس ساعات

تشهد 3 محافظات اليوم الخميس، انقطاع التيار الكهربائي، بعدما أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن انقطاع التيار الكهربائي في 3 محافظات (دمياط- كفر الشيخ- الدقهلية).

وأوضحت الشركة، أن انقطاع التيار الكهربائي يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، ويستمر 5 ساعات حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وفي دمياط؛ أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن برنامج أعمال الصيانة المجدولة التي ستستلزم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة للمحافظة اليوم الخميس، مدة تتراوح بين خمس وست ساعات.

فيما أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن ثلاث مناطق رئيسية بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي «المخبز الآلي»، ويبدأ الانقطاع من الساعة 8 صباحًا ويستمر حتى 1 ظهرًا من نفس اليوم.

وأوضح قطاع الكهرباء، إن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: « الزراعة - المخبز الآلي - البنك الأهلي»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

ويهيب قطاع الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.