غداً .. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي غدًا الخميس الموافق 16 أكتوبر الجاري عن ثلاث مناطق رئيسية بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي «المخبز الآلي»، ويبدأ الانقطاع من الساعة 8 صباحًا ويستمر حتى 1 ظهرًا من نفس اليوم.

وأوضح قطاع الكهرباء، اليوم الأربعاء، إن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: « الزراعة - المخبز الآلي - البنك الأهلي»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

ويهيب قطاع الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.