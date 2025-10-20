أخبار السيارات| أغلى سيارة مرسيدس جي كلاس في العالم .. مركبات جديدة 2026 في السوق المصري

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX60 موديل 2026، وتنتمي CX60 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الفخامة والقوة والتكنولوجيا اليابانية المتطورة .

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس جي كلاس، وتنتمي جي كلاس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.