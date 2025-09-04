قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلال عطلة رسمية.. إنقاذ حياة فتاة بقسطرة قلبية عاجلة في مستشفى قنا العام

فريق مستشفى قنا العام
فريق مستشفى قنا العام
يوسف رجب

واصل فريق القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام، تقديم خدماته الطبية المتقدمة خلال العطلات الرسمية حفاظًا على حياة المرضى، وتمكن من إنقاذ مريضة بتركيب دعامة دوائية عقب إجراء قسطرة تشخيصية عاجلة أظهرت انسداد كامل بالشريان التاجى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، استقبل قسم القلب فتاة في مقتبل العمر تعاني من آلام حادة بالصدر، وبإجراء الفحوصات الطبية تبيّن إصابتها بقصور شديد بالشريان التاجي، حيث أجريت لها قسطرة تشخيصية عاجلة أظهرت إنسدادا كاملًا بالشريان التاجي، ليتم على الفور تركيب دعامة دوائية وإنقاذ حياتها.
 

وأضاف الديب، أن وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى أصبحت تمثل نقلة نوعية في خدمات القلب بالمحافظة، وأن الكوادر الطبية والتمريضية تعمل على مدار الساعة لإنقاذ حياة المرضى، حتى في أيام العطلات، كنا أننا ملتزمون بتطوير قدرات الوحدة باستمرار، من خلال إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات، وتدريب الأطباء بما يواكب المعايير الطبية العالمية.

وأكد مدير مستشفى قنا العام، أن هذا النجاح يجسد توجه وزارة الصحة نحو تعزيز خدمات القلب بمحافظة قنا، وتقديم رعاية طبية متكاملة تليق بالمواطن المصرى، في ظل رعاية الدولة ودعمها المستمر للقطاع الصحي، وبدعم من اللواء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وقاد التدخل العاجل باقتدار الدكتور أحمد الزقيم – استشاري ورئيس قسم القلب، بمشاركة نخبة من أطباء القلب: الدكتور أحمد عبد الباقي، الدكتور مخلص صبحي، الدكتور محمد عبد الماجد الأحمر، الدكتور محمد يس، الدكتور أحمد عبد الراضي، الدكتور وائل فوزي، الدكتور وائل رأفت، الدكتور وليد صلاح الدين، الدكتور  تامر إبراهيم، الدكتور كيرلس جمال، الدكتور لمياء فتحي، الدكتور محمود سند، الدكتور محمد عبد الحكيم تقي، الدكتور أحمد محمد سيد.

كما ساهم الفريق الإداري والتمريضي تحت إشراف:
مصطفى الدسوقي محمود، مشرف وحدة القسطرة القلبية، ومشاركة الممرضات: شيماء عنتر، رقية محمد، منى سعد، آلاء محمد حسين، شيماء أحمد حامد، إلى جانب دور مميز لفريق الأشعة: أحمد الحايس، ابراهيم عوض الله، وفريق اطباء وتمريض العناية القلبية الذي تعامل مع الحالة بأعلى درجات الكفاءة.


قنا قسطرة قلبية مستشفى قنا العام إجراء قسطرة تشخيصية الشريان التاجى وزارة الصحة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

ترشيحاتنا

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

قمر الدم

قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد