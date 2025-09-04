خلال عطلة رسمية.. إنقاذ حياة فتاة بقسطرة قلبية عاجلة في مستشفى قنا العام

واصل فريق القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام، تقديم خدماته الطبية المتقدمة خلال العطلات الرسمية حفاظًا على حياة المرضى، وتمكن من إنقاذ مريضة بتركيب دعامة دوائية عقب إجراء قسطرة تشخيصية عاجلة أظهرت انسداد كامل بالشريان التاجى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، استقبل قسم القلب فتاة في مقتبل العمر تعاني من آلام حادة بالصدر، وبإجراء الفحوصات الطبية تبيّن إصابتها بقصور شديد بالشريان التاجي، حيث أجريت لها قسطرة تشخيصية عاجلة أظهرت إنسدادا كاملًا بالشريان التاجي، ليتم على الفور تركيب دعامة دوائية وإنقاذ حياتها.



وأضاف الديب، أن وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى أصبحت تمثل نقلة نوعية في خدمات القلب بالمحافظة، وأن الكوادر الطبية والتمريضية تعمل على مدار الساعة لإنقاذ حياة المرضى، حتى في أيام العطلات، كنا أننا ملتزمون بتطوير قدرات الوحدة باستمرار، من خلال إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات، وتدريب الأطباء بما يواكب المعايير الطبية العالمية.

وأكد مدير مستشفى قنا العام، أن هذا النجاح يجسد توجه وزارة الصحة نحو تعزيز خدمات القلب بمحافظة قنا، وتقديم رعاية طبية متكاملة تليق بالمواطن المصرى، في ظل رعاية الدولة ودعمها المستمر للقطاع الصحي، وبدعم من اللواء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وقاد التدخل العاجل باقتدار الدكتور أحمد الزقيم – استشاري ورئيس قسم القلب، بمشاركة نخبة من أطباء القلب: الدكتور أحمد عبد الباقي، الدكتور مخلص صبحي، الدكتور محمد عبد الماجد الأحمر، الدكتور محمد يس، الدكتور أحمد عبد الراضي، الدكتور وائل فوزي، الدكتور وائل رأفت، الدكتور وليد صلاح الدين، الدكتور تامر إبراهيم، الدكتور كيرلس جمال، الدكتور لمياء فتحي، الدكتور محمود سند، الدكتور محمد عبد الحكيم تقي، الدكتور أحمد محمد سيد.

كما ساهم الفريق الإداري والتمريضي تحت إشراف:

مصطفى الدسوقي محمود، مشرف وحدة القسطرة القلبية، ومشاركة الممرضات: شيماء عنتر، رقية محمد، منى سعد، آلاء محمد حسين، شيماء أحمد حامد، إلى جانب دور مميز لفريق الأشعة: أحمد الحايس، ابراهيم عوض الله، وفريق اطباء وتمريض العناية القلبية الذي تعامل مع الحالة بأعلى درجات الكفاءة.



