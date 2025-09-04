توفى أثناء حملة إزالة.. محافظ قنا يقدم العزاء في شهيد عمل بالمراشدة

قدم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة المهندس خالد محمود محمد جهلان، ابن قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، والذي وافته المنية أثناء مشاركته في تنفيذ مأمورية للجمعية الزراعية بالقرية لإزالة إحدى التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أُصيب بسقوط عرق خشبي على رأسه أدى إلى وفاته.

رافق محافظ قنا خلال تقديم العزاء كل من: الحسينى صبري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والمهندس أبوالعباس البدري، وكيل وزارة الزراعة، ومجدي لبيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد مغربي، رئيس الوحدة المحلية لقرية المراشدة.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ قنا، بأن الفقيد قدم نموذجا مُشرفا في التفاني والإخلاص أثناء تأدية واجبه بالجمعية الزراعية، ورحل وهو يؤدي مهمة وطنية لحماية الرقعة الزراعية من التعديات، ليظل ذكره خالدا في قلوب أبناء المحافظة.

كما وجه محافظ قنا، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم اللازم لأسرة الفقيد، وفق القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.