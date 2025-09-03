تعليم قنا: ندشن دورة تدريبية لرفع كفاءة المنسقين الإعلاميين بالمدارس وصقل مهاراتهم

نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية للمنسقين الإعلاميين بمدارس المرحلة الإبتدائية بإدارة قنا التعليمية، بحضور هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد رفاعي، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بإدارة قنا التعليمية، وعدداً من المنسقين الإعلاميين بمدارس إدارة قنا وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان المديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية دور المنسق الإعلامي بالمدرسة في إبراز الأنشطة والفعاليات المميزة وتسليط الضوء عليها، لما له من دور في إبراز الجوانب الإيجابية داخل المدرسة والتي تساعد في تطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمنسقين الإعلاميين بالمدارس وصقل مهاراتهم بما يؤهلهم إلى صياغة أخبار صحفية صحيحة.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، إلى أن المنسق الاعلامى يجب أن يحافظ على الموضوعية فى كتابة البيان الصحفى أو كتابة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإبراز الأحداث بشكل مميز بما يخدم الحدث ووفقاً لأهميته وتوصيل المعلومة بشكل إيجابي، والإعتماد على المصادر الموثوقة في الحصول على المعلومات.

واستعرض مدير مجمع إعلام قنا، عدد من المحاور والأدوات اللازمة لإعداد منسق إعلامى متميز، من أبرزها مهارات الكتابة الصحفية، صياغة الخبر الصحفي، والعناصر الأساسية لصياغة البيان الإعلامى، وألوان الصحافة والإعلام المُختلفة، وأخلاقيات العمل الإعلامي، آليات الكتابة للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى.



وأضاف أسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة، بأن ممارسة العمل الإعلامي بالمدارس يستلزم أن يكون المنسق ملمًا بما يحدث حوله من قرارات جديدة فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتطور التكنولوجي خاصة في التعامل مع آلات التصوير والمونتاج والصحافة الإلكترونية والتحقق من صحة المعلومات التي يتم نشرها على الصفحات الرسمية للمدارس.

