نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
محافظات

تعليم قنا: ندشن دورة تدريبية لرفع كفاءة المنسقين الإعلاميين بالمدارس وصقل مهاراتهم

مديرية تعليم قنا
مديرية تعليم قنا
يوسف رجب

نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية للمنسقين الإعلاميين بمدارس المرحلة الإبتدائية بإدارة قنا التعليمية، بحضور هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد رفاعي، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بإدارة قنا التعليمية، وعدداً من المنسقين الإعلاميين بمدارس إدارة قنا وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان المديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية دور المنسق الإعلامي بالمدرسة في إبراز الأنشطة والفعاليات المميزة وتسليط الضوء عليها، لما له من دور في إبراز الجوانب الإيجابية داخل المدرسة والتي تساعد في تطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمنسقين الإعلاميين بالمدارس وصقل مهاراتهم بما يؤهلهم إلى صياغة أخبار صحفية صحيحة.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، إلى أن المنسق الاعلامى يجب أن يحافظ على الموضوعية فى كتابة البيان الصحفى أو كتابة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإبراز الأحداث بشكل مميز بما يخدم الحدث ووفقاً لأهميته وتوصيل المعلومة بشكل إيجابي، والإعتماد على المصادر الموثوقة في الحصول على المعلومات.

واستعرض مدير مجمع إعلام قنا، عدد من المحاور  والأدوات  اللازمة لإعداد منسق إعلامى متميز، من أبرزها مهارات الكتابة الصحفية، صياغة الخبر الصحفي، والعناصر الأساسية لصياغة البيان الإعلامى، وألوان الصحافة والإعلام المُختلفة، وأخلاقيات العمل الإعلامي، آليات الكتابة للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى.
 

وأضاف أسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة، بأن ممارسة العمل الإعلامي بالمدارس يستلزم أن يكون المنسق ملمًا بما يحدث حوله من قرارات جديدة فيما  يتعلق بالعملية التعليمية والتطور التكنولوجي خاصة في التعامل مع آلات التصوير والمونتاج والصحافة الإلكترونية والتحقق من صحة المعلومات التي يتم نشرها على الصفحات الرسمية للمدارس.
 

