محافظ قنا يفتتح معرض"أهلا مدارس"لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، معرض "أهلا مدارس" بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

حضر الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، ومجدي لبيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

و أكد محافظ قنا، بأن المعرض يضم مختلف احتياجات الطلاب من الأدوات المدرسية والزي المدرسي بمختلف المراحل التعليمية، بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%، مع إعطاء أولوية للمنتجات المحلية دعمًا وتشجيعًا للصناعة الوطنية.

وأضاف عبدالحليم، أن المعرض يأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثراحتياجا، من خلال إتاحة السلع الأساسية والمتطلبات الموسمية بأسعار مناسبة على مدار العام.

وأشاد محافظ قنا، بالمنتجات المعروضة خاصه التى تم تصنيعها بالمناطق الصناعية بهو وقفط، موجهاً الغرفة التجارية بضرورة وضع تصور متكامل لرفع القيمة المضافة لمنتجات مصانع الورق بالمحافظة، بما يساهم في سد احتياجات سوق قنا من المستلزمات الورقية وتعزيز فرص الاكتفاء الذاتي.



وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن فعاليات معرض "أهلا مدارس" ستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، بالتعاون مع الغرفة التجارية، مؤكداً أنه سيتم تنظيم معارض مماثلة بجميع مراكز المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة.