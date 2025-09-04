قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدخول مجاناً .. بيان توضيحي لمحافظة قنا عن تشغيل كورنيش النيل

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب


 

أكد بيان رسمى صادر عن مكتب إعلام قنا، بأن الاستثمار في تشغيل الكورنيش لا يعني مطلقا فرض أي رسوم دخول أو إلغاء حق المواطنين في الاستمتاع بهذا المتنفس العام، وأن الدخول والجلوس داخل الكورنيش سيظل مجانيا بالكامل لجميع أهالي قنا وزوارها، باعتبار الكورنيش ملكا عاما ومساحة مفتوحة تمثل متنفسا حضاريا وترفيهيا وثقافيا لهم، ولن يسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بهذا الحق الأصيل للمواطنين.

جاء ذلك في ضوء ما أُثير من تساؤلات حول آليات تشغيل كورنيش النيل بمدينة قنا بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وحرصا من المحافظة على توضيح الصورة كاملة للرأي العام.


 

وأشار بيان مكتب إعلام قنا، إلى أن التعاون مع شركات متخصصة من القطاع الخاص بهدف إضافة خدمات ترفيهية وسياحية متطورة ذات طبيعة اختيارية، تشمل مطاعم وكافيهات وأنشطة ثقافية وترفيهية راقية، إلى جانب إتاحة عربات طعام متنقلة بأسعار مناسبة ومتاحة لجميع المواطنين، بما يضمن تنوع مستويات الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وأضاف بيان إعلام قنا، كما يتضمن المشروع تنظيم وتشغيل مراكب الرحلات النيلية من خلال الكورنيش بعد تطويره، بما يعزز من مكانة قنا كوجهة سياحية متميزة على ضفاف النيل، ويوفر خيارات متنوعة للزوار والمواطنين على حد سواء.

وأوضح بيان مكتب إعلام قنا، بأن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو ضمان استدامة المشروع والحفاظ على المظهر الحضاري للكورنيش، مع تعزيز فرص الاستثمار السياحى بمدينة قنا، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، فضلًا عن المساهمة في تنشيط الحركة التجارية والسياحية.
 

واستطرد بيان إعلام محافظة قنا، بأن تشغيل الكورنيش بنظام الشراكة مع القطاع الخاص يتماشى مع رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتقديم خدمات نوعية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مجانية الخدمات الأساسية، وتوفير خدمات إضافية متطورة تعكس الطابع الجمالي والحضارى للكورنيش.

وتابع بيان إعلام قنا، إذ تصدر محافظة قنا هذا البيان، فإنها تجدد التزامها الكامل بالشفافية وإطلاع المواطنين على جميع تفاصيل المشروع، وتؤكد أن الكورنيش سيظل مفتوحا للجميع باعتباره متنفسا عاما، مع إتاحة خدمات إضافية للراغبين فقط، بما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع دون تمييز.

قنا تشغيل الكورنيش كورنيش النيل بمدينة قنا الرحلات النيلية الاستثمار السياحى أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

أوكرانيا

مستشارة الاتحاد الأوروبي: مشاركة الناتو في قمة باريس تعزز الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ترامب

المستشار الألماني: أعربنا في اتصالنا بالرئيس ترامب عن أملنا بانخراط أمريكي في الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ترامب

مصدر دبلوماسي أوروبي: خطة الضمانات الأمنية تحظى بدعم إدارة ترامب

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد