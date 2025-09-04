الدخول مجاناً .. بيان توضيحي لمحافظة قنا عن تشغيل كورنيش النيل





أكد بيان رسمى صادر عن مكتب إعلام قنا، بأن الاستثمار في تشغيل الكورنيش لا يعني مطلقا فرض أي رسوم دخول أو إلغاء حق المواطنين في الاستمتاع بهذا المتنفس العام، وأن الدخول والجلوس داخل الكورنيش سيظل مجانيا بالكامل لجميع أهالي قنا وزوارها، باعتبار الكورنيش ملكا عاما ومساحة مفتوحة تمثل متنفسا حضاريا وترفيهيا وثقافيا لهم، ولن يسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بهذا الحق الأصيل للمواطنين.

جاء ذلك في ضوء ما أُثير من تساؤلات حول آليات تشغيل كورنيش النيل بمدينة قنا بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وحرصا من المحافظة على توضيح الصورة كاملة للرأي العام.





وأشار بيان مكتب إعلام قنا، إلى أن التعاون مع شركات متخصصة من القطاع الخاص بهدف إضافة خدمات ترفيهية وسياحية متطورة ذات طبيعة اختيارية، تشمل مطاعم وكافيهات وأنشطة ثقافية وترفيهية راقية، إلى جانب إتاحة عربات طعام متنقلة بأسعار مناسبة ومتاحة لجميع المواطنين، بما يضمن تنوع مستويات الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وأضاف بيان إعلام قنا، كما يتضمن المشروع تنظيم وتشغيل مراكب الرحلات النيلية من خلال الكورنيش بعد تطويره، بما يعزز من مكانة قنا كوجهة سياحية متميزة على ضفاف النيل، ويوفر خيارات متنوعة للزوار والمواطنين على حد سواء.

وأوضح بيان مكتب إعلام قنا، بأن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو ضمان استدامة المشروع والحفاظ على المظهر الحضاري للكورنيش، مع تعزيز فرص الاستثمار السياحى بمدينة قنا، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، فضلًا عن المساهمة في تنشيط الحركة التجارية والسياحية.



واستطرد بيان إعلام محافظة قنا، بأن تشغيل الكورنيش بنظام الشراكة مع القطاع الخاص يتماشى مع رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتقديم خدمات نوعية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مجانية الخدمات الأساسية، وتوفير خدمات إضافية متطورة تعكس الطابع الجمالي والحضارى للكورنيش.

وتابع بيان إعلام قنا، إذ تصدر محافظة قنا هذا البيان، فإنها تجدد التزامها الكامل بالشفافية وإطلاع المواطنين على جميع تفاصيل المشروع، وتؤكد أن الكورنيش سيظل مفتوحا للجميع باعتباره متنفسا عاما، مع إتاحة خدمات إضافية للراغبين فقط، بما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع دون تمييز.