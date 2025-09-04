نائب محافظ قنا يناقش الخطة التأهيلية للشباب بمركز التدريب

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات، لمناقشة الخطة التدريبية المزمع تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2025، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لرفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل الشباب لسوق العمل.

حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمستشار المالي للمحافظ محمود حمدان، وعبدالرحيم محمد يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، إلى جانب مديري إدارات الموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، ومركز المعلومات، والشؤون القانونية، فضلًا عن مدير المركز.

واستعرض المجلس، تفاصيل البرامج التدريبية المقرر تنفيذها من سبتمبر وحتى ديسمبر المقبل، وتشمل حزمة متنوعة من الدورات المتخصصة في مجالات البرمجة، الأردوينو، نظم المعلومات الجغرافية GIS الإكسيل التجاري، وأوتوكاد للرسم الهندسي، إلى جانب الدورات التأسيسية مثل أساسيات الحاسب الآلي، ودورات اللغة الإنجليزية بمستوياتها الثلاثة، فضلًا عن برنامج إعداد المدربين TOT.

كما ناقش المجلس، آليات تطوير منظومة التدريب من خلال إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمدربين للاستفادة منهم في البرامج المستقبلية، وإقرار عقد اجتماعات دورية لمجلس الإدارة في الأسبوع الأول من كل شهر لمتابعة التنفيذ وحل أي معوقات.



كما كلف نائب محافظ قنا، مدير المركز بتقديم تقارير نصف شهرية موثقة حول الأنشطة التدريبية لضمان تحسين الأداء وتجويد الخدمات.

وعقب الاجتماع، أجرى نائب محافظ قنا جولة داخل المركز لتفقد القاعات التدريبية، والاطمئنان على جاهزيتها الفنية لاستقبال المتدربين.

