نائب محافظ قنا يتفقد المنشآت الصحية والخدمية والزراعية بـ دشنا

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة بمركز دشنا، شملت عدداً من المنشآت الصحية والخدمية والزراعية، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والدكتور مصطفى زين، مدير الإدارة الصحية، والمهندس محمد نظير، مدير الإدارة الزراعية، والمهندس سرحان أبو السعود، مدير المجمع الزراعي بالصبريات، والدكتورة مي سلامة، مدير وحدة طب أسرة الصبريات.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى دشنا المركزي بمقرها المؤقت بفاو قبلي، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والعيادات الداخلية والمعمل وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوي والحضانات، مع التأكيد على توافر الأطقم الطبية والأدوية والأمصال، والتوجيه بسرعة توفير بعض النواقص العاجلة وحل مشكلات صرف الأدوية على نفقة الدولة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال وحدة الصبريات الصحية التي تعمل على مدار 24 ساعة، حيث جرى مراجعة دفاتر النوبتجيات والترددات الطبية وغرف التطعيمات والمعمل، إلى جانب التأكيد على رفع مستوى الجاهزية وتوفير النواقص الدوائية.

وتفقد عمر، مجمع الخدمات الزراعية بقرية العقبية بالصبريات، للاطمئنان على تيسير الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم القطاع الزراعي بالمركز، مع دراسة استغلال القاعة الكبرى بالمجمع في تقديم خدمات إدارية متنوعة.

كما تفقد نائب محافظ قنا، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا لمراجعة منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية، واستمع إلى عدد من شكاوى المواطنين.

وأشار عمر، إلى أن الجولة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تذليل أي معوقات من شأنها التأثير على جودة تلك الخدمات.

وأعقب ذلك عقد اجتماع مصغر ضم رؤساء القرى ومسئولي الملفات الخدمية، لمناقشة رفع معدلات الأداء بالمركز التكنولوجي، والإسراع في إنهاء الملفات المتأخرة، والتعامل الحازم مع حالات التقاعس أو تأخر السداد.

وخلال الجولة الميدانية، جرى توجيه الأجهزة التنفيذية برفع تراكمات القمامة المتواجدة بجوار مركز شباب الصبريات والمعهد الأزهري وكذلك وسط مدينة دشنا.







