قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد المنشآت الصحية والخدمية والزراعية بـ دشنا

جولة نائب محافظ قنا
جولة نائب محافظ قنا
يوسف رجب

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة بمركز دشنا، شملت عدداً من المنشآت الصحية والخدمية والزراعية، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والدكتور مصطفى زين، مدير الإدارة الصحية، والمهندس محمد نظير، مدير الإدارة الزراعية، والمهندس سرحان أبو السعود، مدير المجمع الزراعي بالصبريات، والدكتورة مي سلامة، مدير وحدة طب أسرة الصبريات.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى دشنا المركزي بمقرها المؤقت بفاو قبلي، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والعيادات الداخلية والمعمل وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوي والحضانات، مع التأكيد على توافر الأطقم الطبية والأدوية والأمصال، والتوجيه بسرعة توفير بعض النواقص العاجلة وحل مشكلات صرف الأدوية على نفقة الدولة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال وحدة الصبريات الصحية التي تعمل على مدار 24 ساعة، حيث جرى مراجعة دفاتر النوبتجيات والترددات الطبية وغرف التطعيمات والمعمل، إلى جانب التأكيد على رفع مستوى الجاهزية وتوفير النواقص الدوائية.

وتفقد عمر، مجمع الخدمات الزراعية بقرية العقبية بالصبريات، للاطمئنان على تيسير الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم القطاع الزراعي بالمركز، مع دراسة استغلال القاعة الكبرى بالمجمع في تقديم خدمات إدارية متنوعة.

كما تفقد نائب محافظ قنا، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا لمراجعة منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية، واستمع إلى عدد من شكاوى المواطنين.

وأشار عمر، إلى أن الجولة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تذليل أي معوقات من شأنها التأثير على جودة تلك الخدمات. 

وأعقب ذلك عقد اجتماع مصغر ضم رؤساء القرى ومسئولي الملفات الخدمية، لمناقشة رفع معدلات الأداء بالمركز التكنولوجي، والإسراع في إنهاء الملفات المتأخرة، والتعامل الحازم مع حالات التقاعس أو تأخر السداد.

وخلال الجولة الميدانية، جرى توجيه الأجهزة التنفيذية برفع تراكمات القمامة المتواجدة بجوار مركز شباب الصبريات والمعهد الأزهري وكذلك وسط مدينة دشنا.
 



 

قنا المنشآت الصحية نائب محافظ قنا مركز دشنا المركز التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد