بحالة إعياء شديدة.. إنقاذ سيدة مجهولة الهوية وضعت مولودها على الرصيف بقنا

تدخلت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا، لإنقاذ سيدة تعانى من حالة إعياء شديدة، بعدما وضعت مولود جديد، أول أمس على رصيف بشارع بالقرب من مجمع مواقف مدينة قنا.

جاء ذلك استجابة للطالبات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تم رصد السيدة وهى تفترش الشارع برفقة مولودها الجديد وطفل أخرى، وتظهر عليها حالة إعياء بعد ولادة طفلها بالشارع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، معلومات تفيد بأن السيدة تعانى من حالة عدم إدراك، وأنها وضعت مولودها أول أمس وغير مهيأة للتعامل مع الطفل الرضيع.

وتوجه فريق من الادارة العامة لحماية الطفل برئاسة سميحة سعد، إلى المنطقة المذكورة، وتبين وجود السيدة فى حالة إعياء شديد، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع سرعة التعامل الطبى مع الحالة.



من جانبه أصدر الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، توجيهات بسرعة نقل السيدة إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والقانونية لحماية الطفلين وضمان سلامتهما.