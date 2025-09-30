صحة قنا: إحالة جميع العاملين بوحدة القلمينا للتحقيق

أ ش أ

قررت وكيل مديرية الصحة بقنا الدكتورة سمر عاطف إحالة جميع العاملين بوحدة القلمينا الصحية بمركز وقف للتحقيق لتقصيرهم الشديد في العمل بسبب غلق الوحدة ومكتب الصحة وعدم تقديم خدماتهم في مواعيد العمل الرسمية.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها داخل عدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركز الوقف، بدأتها بتفقد وحدة المنشية الأوروبي حيث تفقدت قسم الاستقبال ومدى توافر أدوية الطوارئ داخله وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية داخلها ومدي التزامهم بتقديم المبادرات المختلفة ، وأثنت وكيل المديرية علي جهود الفريق بالوحدة ومدي تعاونهم مع المرضي بالوحدة ومدي رضاء المترددين علي الخدمات المقدمة لهم.



كما قامت بتفقد وحدة المراشدة لمراجعة الخدمات داخلها وتبين غلق عيادة الأسنان وتم تحويل أطباء الأسنان للتحقيق لعدم تواجدهم في محل عملهم.



كما أحالت الدكتورة سمر رئيس التمريض للتحقيق للتقصير في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتنفيذ الأعمال المقررة وضعف مستوى مكافحة العدوى داخل الوحدة.

