تعزيز منظومة حماية الطفل في قنا .. صور

عقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا مع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، لمتابعة أعمال اللجنة واستعراض جهودها فى دعم منظومة حماية الطفولة، بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

شارك في الاجتماع مجدي نجيب، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد علي، وكيل مديرية القوى العاملة، والدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وسميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تضمن الاجتماع مناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر، واستعراض الجهود الميدانية لوحدات حماية الطفل المنتشرة في المراكز والمدن.

كما تناولت الجلسة عرضا حول برامج التوعية بحقوق الطفل وآليات الحماية، وخطط العمل المشتركة بين القطاعات الخدمية مثل الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بهدف تطوير الأداء وتحقيق بيئة آمنة للأطفال داخل المحافظة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لأنشطة وحدات الحماية ورفع تقارير منتظمة عن معدلات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الطفل بمحافظة قنا.