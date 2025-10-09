قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق
ترامب: السلام في الشرق الأوسط سيكون مستدامًا.. وعدة دول ستقدم أموالا كثيرة لغزة
ترامب: سيكون هناك مراسم لتوقيع اتفاق غزة في مصر
غزة سيعاد إعمارها.. ترامب: ممتن لقادة مصر وقطر وتركيا على مساعدتهم للتوصل إلى اتفاق غزة
بيان ترحيب من برلمان الاتحاد من أجل المتوسط حول التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة
محافظات

تعزيز منظومة حماية الطفل في قنا .. صور

اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل
اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل
يوسف رجب

عقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا مع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، لمتابعة أعمال اللجنة واستعراض جهودها فى دعم منظومة حماية الطفولة، بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

شارك في الاجتماع مجدي نجيب، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد علي، وكيل مديرية القوى العاملة، والدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وسميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تضمن الاجتماع مناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر، واستعراض الجهود الميدانية لوحدات حماية الطفل المنتشرة في المراكز والمدن.

كما تناولت الجلسة عرضا حول برامج التوعية بحقوق الطفل وآليات الحماية، وخطط العمل المشتركة بين القطاعات الخدمية مثل الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بهدف تطوير الأداء وتحقيق بيئة آمنة للأطفال داخل المحافظة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لأنشطة وحدات الحماية ورفع تقارير منتظمة عن معدلات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الطفل بمحافظة قنا.

قنا منظومة حماية الطفولة اللجنة العامة لحماية الطفل آليات الحماية تعزيز منظومة حماية الطفل

