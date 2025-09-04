سم قاتل.. جمال شعبان يحذر من الإسراف في تناول حلويات المولد النبوي

يزداد اقبال كبير من المواطنين على محلات حلاوة المولد النبوي، خلال هذه الفترة، ولذلك على الجميع الحذر من الإسراف في تناول الحلويات المصنعة التي ينتج عنها أزمات صحية كبيرة.

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن حلويات مولد النبي “بها سم قاتل”، وعلى الجميع الحذر من كثرة تناول الحلويات المصنعة، موضحًا أن مرضى السكر، والأطفال مرضى السكر من النوع الأول معرضون لمشكلات صحية؛ حال تناولهم لكميات من حلاوة المولد.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن كل مواطن من الممكن أن يتناول قطعة واحدة فقط، ولذلك نطالب بعدم تناول كميات كبيرة من حلويات المولد النبوي، ولكن بمناسبة الذكرى الجميلة؛ من الممكن تناول قطعة.



ولفت إلى أن حلويات المولد تحتوي على كميات كبيرة من الدقيق الأبيض، وترفع الدهون الثلاثية، لافتا إلى أن تناول هذه الحلويات ينتج عنه مشكلات كثيرة، إذ أن الحلويات المصنعة تُصيب الإنسان بزيادة في الوزن.



وأشار إلى أن السِّمْنَة ينتج عنها مشكلات كثيرة للرجال، وقد ينتج عنها أزمات قلبية مبكرة، وتؤثر على هرمونات الذكورة، وأن ظهور الكرش يكون مؤشرا للخطر.

ولفت إلى أن الأرقام الخاصة بالسمنة صادمة، وهناك نسب تشير إلى أن 30%، في مراحلة معينة بالعمر مصابون بالسمنة، كما أن هناك 70% من السيدات بفترة عمرية مصابون بالسمنة، وهذا أمر خطير.



كما أكد كريم جمال خبير التغذية، إن حلاوة المولد النبوي، نسبة السكر بها أعلى من الحلويات العادية، موضحًا أن جميع مكونات حلاوة المولد مرتبطة ببعض، وتعتمد على نسب عالية من السكر.

وأضاف خبير التغذية ، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، أنه من الممكن أن نستمتع بحلاوة المولد بطريقة صحيحة، وصحية وغير مؤثرة على الصحة.

وأوضح أنه ينصح بتناول قطعة من حلاوة المولد بعد تناول الوجبة الأساسية، كنوع من التحلية وأن هذا لا ينتج عنه زيادة في سكر الدم.

وطالب من كل مواطن أن يختار عدد قليل من القطع التي يحبها وأن يأكل واحدة فقط في اليوم، ولا يتم وضع العلبة في منتصف المنزل وكل ما يتم المرور من عليها يحصل على قطعة.