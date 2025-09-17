بلاش تكتم العطسة لهذا السبب.. تحذير عاجل من جمال شعبان

حذّر الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، من كتم العطسة، موضحًا أن بعض السيدات أو الرجال في المناسبات تقوم بكتم العطسة، وهذا خطر كبير قد ينتج عنه مشكلات كارثية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن سعرة العطية تصل سرعتها إلى 160 كيلو، وفي حالة الكتم قد ينتج عنها نزيف في قاع العين وقد يحدث هبوط حاد وتمزق في القصبة الهوائية وقد ينتج عنها تدخلات جراحية.

ولفت إلى أنه يطالب جميع المواطنين بعدم كتم العطسة، وأن سيدنا محمد علمنا وعلم المسلمين، أن من يعطس عليه أن يحمد الله.

وأشار إلى أن العطسة تكون ناتجة عن دخول فيروس للجسم، أو شيء غريب، وأنه بالعطسة يتم طردها من الجسم، فالعطس رحمة من الله للبشر.

وأكد الدكتور جمال شعبان، أن الحالة النفسية والطاقة الإيجابية، والحب والعطاء، ومساعدة المساكين تحسن إفراز هرمونات السعادة، وتتسبب في تحسن القلب، والعمل الخيري يساهم في تحسن ضربات القلب، ولذلك ننصح كل مواطن بالحفاظ على قلبه، وأن يبتعد عن أي شيء ينتج عنه زعل وغضب.

وأضاف: “الصداع عرض وليس مرضا، ولذلك ننصح من يصاب بصداع في الرأس بالبحث عن أسباب الصداع، وقد يكون السبب أمرًا بسيطًا جدًا”.

وأشار إلى أن الصداع قد يكون بسبب ضغط الدم أو الإرهاق، أو مشكلات العين، أو التهابات الجيوب الأنفية، أو الإمساك، أو شد الرقبة بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون أمام أجهزة الكمبيوتر لوقت طويل، أو مشكلات في المخ تظهر من خلال الأشعة.