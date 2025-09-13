​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحالة النفسية والطاقة الإيجابية، والحب والعطاء، ومساعدة المساكين تحسن إفراز هرمونات السعادة، وتتسبب في تحسن القلب.

وقال العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن “العمل الخيري يساهم في تحسن ضربات القلب، ولذلك ننصح كل مواطن بالحفاظ على قلبه، وأن يبتعد عن أي شيء ينتج عنه زعل وغضب”.

وأضاف: “الصداع عرض وليس مرضا، ولذلك ننصح من يصاب بصداع في الرأس بالبحث عن أسباب الصداع، وقد يكون السبب أمرا بسيطا جدا”.

وأشار إلى أن الصداع قد يكون بسبب ضغط الدم أو الإرهاق، أو مشكلات العين، أو التهابات الجيوب الأنفية، أو الإمساك، أو شد الرقبة بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون أمام أجهزة الكمبيوتر لوقت طويل، أو مشكلات في المخ تظهر من خلال الأشعة.