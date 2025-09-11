لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية، وذلك مع قرب دخول البلاد في فصل الشتاء، ووجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، نصائح طبية هامة للمواطنين، بسبب الأمراض القلبية والصداع الذي قد يصيب البعض.

وقال العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الحالة النفسية والطاقة الإيجابية، والحب والعطاء، ومساعدة المساكين تحسن من إفراز هرمونات السعادة، وتسبب في تحسن القلب، أن العمل الخيري يساهم في تحسن ضربات القلب، ولذلك ننصح كل مواطن بالحفاظ على قلبه، وأن يبتعد عن أي شئ ينتج عنه زعل وغضب.

وتحدث عن الصداع وقال إنه عرض وليس مرض، ولذلك ننصح المواطنين التي تصاب بصداع في الرأس بالبحث عن أسباب الصداع، وقد يكون السبب أمر بسيط جدا.

الصداع قد يكون بسبب ضغط الدم

وأشار إلى أن الصداع قد يكون بسبب ضغط الدم أو الإرهاق، أو مشكلات العين، أو التهابات الجيوب الأنفية، أو الإمساك، أو شد الرقبة بالنسبة للأشخاص التي تجلس أمام أجهزة الكمبيوتر لوقت طويل، أو مشكلات في المخ تظهر من خلال الأشعة، ووجه رسالة للأشخاص التي تصاب بالصداع بالذهاب للمريض، وعدم الحصول على أدوية دون استشارة طبيب.

وأضاف أن العمر ليس رقمًا، وأن هناك أشخاص يبلغون من العمر الـ 70 ويظهر عليهم الحياوية والشباب، وهناك شخص يبلغ من العمر 30 ويظهر عليه الشيخوخة المبكرة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الشباب والشيخيوة ليست عدد، ولكن هي مؤشرات في الضغط، و في الدهون وفي عمر الشرايين.

ولفت إلى أن عمر الإنسان يحدد بالشرايين، فكلما كانت الشرايين بخير وناعمة ولا يوجد بها دهون ولا تعرجات، فهذا الشخص يظل شابا حتى ولو وصل إلى 70 عامًا.

وأشار إلى أن كل مواطن عليه أن يحافظ على شبابه من خلال الحفاظ على الشرايين، وأن ذلك يتم من خلال ممارسة الرياضة، والمشي في اليوم نصف ساعة، وأن يتناول الشخص قليل الدهون والملح والسكريات.

وأكد الدكتور جمال شعبان، على أهمية المشي كعادة صحية بسيطة وفعالة خصوصًا لكبار السن، وإن الدراسات الحديثة أظهرت أن المشي لمدة ساعة واحدة فقط في الأسبوع يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الوفيات وخطر الإصابة بأزمات القلب لدى الطاعنين في السن.

المشي يعد من أسهل التمارين

وأوضح أن المشي يعد من أسهل التمارين التي لا تتطلب مجهودًا كبيرًا ولا تجهيزات خاصة، لكنه ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والدورة الدموية ويقي من الكثير من الأمراض المزمنة.



