ابحثوا عن الأسباب.. جمال شعبان يوجه رسالة عاجلة لمرضى الصداع

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحالة النفسية والطاقة الإيجابية، والحب والعطاء، ومساعدة المساكين تحسن من افراز هرمونات السعادة، وتسبب في تحسن القلب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن العمل الخيري يساهم في تحسن ضربات القلب، ولذلك ننصح كل مواطن بالحفاظ على قلبه، وأن يبتعد عن أي شئ ينتج عنه زعل وغضب.

وتحدث عن الصداع وقال إنه عرض وليس مرض، ولذلك ننصح المواطنين التي تصاب بصداع في الرأس بالبحث عن أسباب الصداع، وقد يكون السبب أمر بسيط جدا.

وأشار إلى أن الصداع قد يكون بسبب ضغط الدم أو الأرهاق، أو مشكلات العين، أوالتهابات الجيوب الأنفية، أوالأمساك، أو شد الرقبة بالنسبة للأشخاص التي تجلس أمام أجهزة الكمبيوتر لوقت طويل، أو مشكلات في المخ تظهر من خلال الأشعة.

الصداع

ووجه رسالة للأشخاص التي تصاب بالصداع بالذهاب للمريض، وعدم الحصول على أدوية دون استشارة طبيب.