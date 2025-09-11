قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
يوريتشيتش: حلمي التتويج بالدوري مع بيراميدز.. وأتمنى ضم إمام عاشور ودونجا
ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض
هجوم الدوحة يفجّر خلافًا بين ترامب ونتنياهو ويضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المحك
بعد أزمات التجديد.. الأهلي يغلق باب مزايدات النجوم بقرار حاسم
فرنسا بين احتجاجات الشارع وأزمة الحكم .. اعتقال 200 متظاهر بعد تعيين لو كورنو
الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ابحثوا عن الأسباب.. جمال شعبان يوجه رسالة عاجلة لمرضى الصداع

جمال شعبان
جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحالة النفسية والطاقة الإيجابية، والحب والعطاء، ومساعدة المساكين تحسن من افراز هرمونات السعادة، وتسبب في تحسن القلب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن العمل الخيري يساهم في تحسن ضربات القلب، ولذلك ننصح كل مواطن بالحفاظ على قلبه، وأن يبتعد عن أي شئ ينتج عنه زعل وغضب.

وتحدث عن الصداع وقال إنه عرض وليس مرض، ولذلك ننصح المواطنين التي تصاب بصداع في الرأس بالبحث عن أسباب الصداع، وقد يكون السبب أمر بسيط جدا.

وأشار إلى أن الصداع قد يكون بسبب ضغط الدم أو الأرهاق، أو مشكلات العين، أوالتهابات الجيوب الأنفية، أوالأمساك، أو شد الرقبة بالنسبة للأشخاص التي تجلس أمام أجهزة الكمبيوتر لوقت طويل، أو مشكلات في المخ تظهر من خلال الأشعة.

الصداع

 

ووجه رسالة للأشخاص التي تصاب بالصداع بالذهاب للمريض، وعدم الحصول على أدوية دون استشارة طبيب.

القلب معهد القلب هرمونات السعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

وزير التموين: معارض "أهلاً مدارس" تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين

وزير التموين: معارض "أهلاً مدارس" تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين

الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون التجاري

بالصور

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد