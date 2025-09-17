"بلاش نضيع العمر في الحقد ".. جمال شعبان يوجه رسالة للمواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أننا في رحلة قصيرة في هذا الكوكب، والجميع عابر سبيل، وأن الجميع عليهم معرفة الأشياء التي ينتج عنها مشكلات صحية ويتم التوقف عنها، معلقًا :"بلاش نضيع العمر في الحقد والحسد والكراهية".



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن برنامجه مهتم بقلوب المصريين ويهتم بصحة المصريين، وطوال الوقت تقدم النصائح والتوعية لمشكلات القلب.



ولفت إلى أن الجميع يجب أن يحافظ على صحة قلبه، وأن برنامجه يعمل طوال الوقت توعية المواطنين، ومعرفة الأسباب التي ينتج عنها أزمات قلبية.



وأشار إلى أنه يحاول طوال الوقت الرد على الأسئلة التي تشغل بال المصريين الخاصة بالقلب.

وأكد الدكتور جمال شعبان، أن الحالة النفسية والطاقة الإيجابية، والحب والعطاء، ومساعدة المساكين تحسن إفراز هرمونات السعادة، وتتسبب في تحسن القلب، والعمل الخيري يساهم في تحسن ضربات القلب، ولذلك ننصح كل مواطن بالحفاظ على قلبه، وأن يبتعد عن أي شيء ينتج عنه زعل وغضب.

وأضاف: “الصداع عرض وليس مرضا، ولذلك ننصح من يصاب بصداع في الرأس بالبحث عن أسباب الصداع، وقد يكون السبب أمرا بسيطا جدا”.

وأشار إلى أن الصداع قد يكون بسبب ضغط الدم أو الإرهاق، أو مشكلات العين، أو التهابات الجيوب الأنفية، أو الإمساك، أو شد الرقبة بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون أمام أجهزة الكمبيوتر لوقت طويل، أو مشكلات في المخ تظهر من خلال الأشعة.