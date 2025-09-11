جمال شعبان: عمر الإنسان يحدد بالشرايين

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن العمر ليس رقمًا، وأن هناك أشخاص يبلغون من العمر الـ 70 ويظهر عليهم الحياوية والشباب، وهناك شخص يبلغ من العمر 30 ويظهر عليه الشيخوخة المبكرة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الشباب والشيخيوة ليست عدد، ولكن هي مؤشرات في الضغط، و في الدهون وفي عمر الشرايين.

ولفت إلى أن عمر الإنسان يحدد بالشرايين، فكلما كانت الشرايين بخير وناعمة ولا يوجد بها دهون ولا تعرجات، فهذا الشخص يظل شابا حتى ولو وصل إلى 70 عامًا.

وأشار إلى أن كل مواطن عليه أن يحافظ على شبابه من خلال الحفاظ على الشرايين، وأن ذلك يتم من خلال ممارسة الرياضة، والمشي في اليوم نصف ساعة، وأن يتناول الشخص قليل الدهون والملح والسكريات.

وأكد الدكتور جمال شعبان، على أهمية المشي كعادة صحية بسيطة وفعالة خصوصًا لكبار السن، وإن الدراسات الحديثة أظهرت أن المشي لمدة ساعة واحدة فقط في الأسبوع يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الوفيات وخطر الإصابة بأزمات القلب لدى الطاعنين في السن.

وأوضح أن المشي يعد من أسهل التمارين التي لا تتطلب مجهودًا كبيرًا ولا تجهيزات خاصة، لكنه ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والدورة الدموية ويقي من الكثير من الأمراض المزمنة.