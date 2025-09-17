جمال شعبان: القسطرة التداخلية أهم إنجاز بشري في عمليات القلب

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن اليوم العالمي للقسطرة التداخلية، وافق يوم أمس، 16 سبتمبر، موضحًا أن هذه القسطرة ظهرت في مصر عام 1990.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن القسطرة التداخلية أنقذت عددا كبيرا من المواطنين في العالم، موضحًا أن اكتشاف القسطرة يعتبر أهم إنجاز بشري، والقسطرة تسببت في إعادة كتاب تاريخ عمليات القلب.

ولفت إلى أن القسطرة تعتبر بديلا لعمليات القلب المفتوح، وأن هناك علاجات كثيرة تتم للقلب دون فتح، وذلك من خلال القسطرة، ولذلك القسطرة تعتبر علاج سريع للقلب.

وأشار إلى أن طبيب القلب كان يقوم بفتح القلب لعمل أي عملية به، ولكن بعد القسطرة أصبحت عمليات القلب أسرع وأسهل، وأن المريض قد يتحرك بعد يوم من إجراء العملية.

وتابع: "فتش عن القلب قبل أن يفتش هو عليك، وكل مواطن عليه معرفة قياس ضغطه، وضربات قلبه، وعمل تحاليل دورية لاكتشاف الأمراض التي قد تصاب بها".