الأنبا فام يشارك في كرنفال الطفولة بكنيسة الشهيد مارجرجس بنزلة عبيد

نظمت خدمة الطفولة المركزية بإيبارشية شرق المنيا وتوابعها “كرنفال الطفولة” بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بنزلة عبيد، بمشاركة نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا وتوابعها.

كرنفال الطفولة

وشارك في الكرنفال أكثر من ١٠١٧٠ طفلًا من مختلف كنائس الإيبارشية، وسط أجواء مبهجة تضمنت أنشطة روحية وترفيهية متنوعة.

في سياق منفصل عقد مجمع كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، اجتماعهم الدوري في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الدير البحري التابعة لكنائس القطاع، بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لها.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "الحروب التي تواجه الكاهن وكيفية علاجها"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.