اجتماع مجمع كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي | صور

ميرنا رزق

عقد مجمع كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، اجتماعهم الدوري في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الدير البحري التابعة لكنائس القطاع، بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس، الأسقف العام لها.

الحروب التي تواجه الكاهن

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "الحروب التي تواجه الكاهن وكيفية علاجها"، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما صلى نيافة الأنبا إقلاديوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، القداس الإلهي بالدير ذاته، وشاركه الآباء مجمع رهبان الدير.

وعقب صلاة الصلح، أتم نيافته صلوات سيامة خمسة من رهبان الدير شمامسة في رتبة دياكون (شماس كامل) وهم:

  1. الأب الراهب بموا الشايب
  2.  الأب الراهب كاراس الشايب
  3.  الأب الراهب بفنوتيوس الشايب
  4. الأب الراهب دوماديوس الشايب
  5.  الأب الراهب سمعان الشايب
