البابا تواضروس يستقبل مجموعة من شباب وخدام كنائس تورنتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب وخدام كنائسنا في تورنتو بكندا، برفقة الراهب القمص ويصا الأنبا بيشوي، وذلك ضمن زيارتهم الخدمية إلى مصر.

خدمات تعليمية

عبّر قداسة البابا خلال لقائه بالمجموعة، التي تقدم خلال هذه الزيارة، خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بالمناطق الأكثر احتياجًا، عن سعادته بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، وحرص على الاستماع إلى توقعاتهم وانطباعاتهم الأولى عن الأماكن الأثرية والمعالم الكنسية التي زاروها.

وفي ختام اللقاء، أهداهم قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية.

يذكر أن هذه الزيارة الخدمية تم ترتيبها من خلال مكتب "HIGH"، المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر، والذي أُنشئ بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسمه "HIGH"، اختصارًا لعبارة "Hands in God’s Hand".