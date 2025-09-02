البابا تواضروس يستقبل رئيس نادي قضاة مصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي قضاة مصر.

الكنيسة ودورها الروحي

خلال اللقاء دار الحديث حول الكنيسة القبطية الوطنية الأصيلة ودورها الروحي والمجتمعي بعيدًا عن العمل السياسي، كما تناول الحوار أهمية القضاء المصري ودوره المحوري في تحقيق العدالة وترسيخ الاستقرار في المجتمع.

واستقبل أمس، قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، حيث عرض على قداسة البابا عددًا من الموضوعات الخاصة بخدمته.