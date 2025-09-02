البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، حيث عرض على قداسة البابا عددًا من الموضوعات الخاصة بخدمته.

كما استقبل قداسته الدكتور شتيڤان هِسِّه، رئيس أساقفة هامبورج ورئيس لجنة الهجرة بمجلس أساقفة ألمانيا، وبرفقته وفد كنسي ألماني.

تناول اللقاء أوضاع اللاجئين وجهود الكنائس في خدمتهم، خاصة في ظل الأزمة السودانية، حيث أشاد رئيس الأساقفة بدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دعم اللاجئين، فيما أكد قداسة البابا أهمية التعاون الكنسي وخدمة المحتاجين شهادةً للمحبة المسيحية.