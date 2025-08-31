تفاصيل المؤتمر السنوي الثالث لمركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية

عقد مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية بقطاع كنائس وسط القاهرة مؤتمره السنوي الثالث بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا المعمدان بباب اللوق، بحضور أكثر من ٣٥٠ دارس من الآباء الكهنة والرهبان والخدام والخادمات.

التحديات الإيمانية المعاصرة

تناول المؤتمر موضوعات لاهوتية وتاريخية هامة أبرزها: قوانين وأحداث مجمع نيقية، مساواة الابن للآب في الجوهر، عبارة «مولود غير مخلوق»، ومصطلح «هوموأوسيوس»، إلى جانب بعض التحديات الإيمانية المعاصرة.

ألقى المحاضرات أصحاب النيافة: الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا أولوجيوس أسقف كنائس عين شمس والمطرية، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها.

كما شارك القس بيشوي حلمي، والقمص مكاري القمص تادرس، إلى جانب نخبة من الآباء الكهنة والأساتذة والباحثين، والقمص بولا مرقص نائب مدير المركز، والأستاذ مايكل جميل المدير التنفيذي للمركز.

وأكد المؤتمر على ثبات إيمان الكنيسة الجامعة الذي تسلَّمته من الآباء.