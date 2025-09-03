محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من الكنيسة للتهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم بديوان عام المحافظة، وفدًا من الكنيسة برئاسة الأنبا بولا، لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة على مشاعرهم الطيبة، مؤكدًا أن هذه الروح الوطنية التي تجمع بين أبناء الوطن هي انعكاس لما تتمتع به مصر من وحدة وتماسك على مر العصور.

كما أشار محافظ بورسعيد أن المناسبات الدينية تمثل دائمًا فرصة لتعزيز قيم التسامح والإخاء والمحبة بين الجميع، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على دعم أواصر المحبة والتعاون بين مختلف مؤسساتها وأبنائها.

من جانبهم، نقل وفد الكنيسة خالص تهانيهم للمحافظ ولأبناء بورسعيد بهذه المناسبة العطرة، متمنين دوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر وشعبها.