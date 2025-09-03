رسامة شمامسة جدد لكنيسة مارجرجس بكوم حمادة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بكوم حمادة، حيث تعد هذه الزيارة الرعوية هي الأولى لنيافته للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا للإيبارشية.

رسامة شمامسة

عقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢١ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و ٢٢ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، بالإضافة إلى ١١ آخرين شمامسة في رتبة إيبودياكون(مساعد شماس)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

بعد انتهاء القداس الإلهي تفقد نيافته الكنيسة ومبانيها، وكنيسة الدور الثاني (تحت الإنشاء).

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعبها.