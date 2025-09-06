المؤتمر السنوي الثالث لمركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية

عقد مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية بقطاع كنائس وسط القاهرة مؤتمره السنوي الثالث في كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا المعمدان بباب اللوق، بحضور أكثر من 350 دارسًا من الآباء الكهنة والرهبان والخدام والخادمات.

مجمع نيقية

تناول المؤتمر موضوعات لاهوتية وتاريخية مهمة أبرزها: قوانين وأحداث مجمع نيقية، مساواة الابن للآب في الجوهر، عبارة «مولود غير مخلوق»، ومصطلح «هوموؤوسيوس»، إلى جانب بعض التحديات الإيمانية المعاصرة.

ألقى المحاضرات الأحبار الأجلاء أصحاب النيافة: الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا أولوجيوس أسقف كنائس عين شمس والمطرية، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها.

كما شارك القس بيشوي حلمي، والقمص مكاري القمص تادرس، إلى جانب نخبة من الآباء الكهنة والأساتذة والباحثين، والقمص بولا مرقص نائب مدير المركز، والأستاذ مايكل جميل المدير التنفيذي للمركز.

وأكد المؤتمر على ثبات إيمان الكنيسة الجامعة الذي تسلَّمته من الآباء.