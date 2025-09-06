قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصابني الحسد ماذا أفعل؟.. إليك آيات الرقية الشرعية احفظها ورددها
المؤتمر السنوي الثالث لمركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية
أسعار ومواصفات جيلي كولراي موديل 2025 في السوق السعودي
ترامب يعفي الجرافيت واليورانيوم وسبائك الذهب ومعادن أخرى من الجمارك
مادورو : فنزويلا لاننتج الكوكايين والتصريحات الأمريكية تكرر سيناريو العراق
إمكانياته لا تؤهله.. إبراهيم سعيد ينتقد قائد هجوم منتخب مصر
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية
الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
البيت الأبيض: لا نستطيع إبلاغ الكونجرس بنطاق أومدة العمليات العسكرية في فنزويلا
عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تضيع ثوابها العظيم
أسرار القمر الدموي | خسوف كلي نادر يزين سماء العالم في سبتمبر.. ماذا يحدث خلال ساعات؟!
أخبار البلد

المؤتمر السنوي الثالث لمركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

عقد مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية بقطاع كنائس وسط القاهرة مؤتمره السنوي الثالث في كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا المعمدان بباب اللوق، بحضور أكثر من 350 دارسًا من الآباء الكهنة والرهبان والخدام والخادمات.

مجمع نيقية 

تناول المؤتمر موضوعات لاهوتية وتاريخية مهمة أبرزها: قوانين وأحداث مجمع نيقية، مساواة الابن للآب في الجوهر، عبارة «مولود غير مخلوق»، ومصطلح «هوموؤوسيوس»، إلى جانب بعض التحديات الإيمانية المعاصرة.

ألقى المحاضرات الأحبار الأجلاء أصحاب النيافة: الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا أولوجيوس أسقف كنائس عين شمس والمطرية، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها.

كما شارك القس بيشوي حلمي، والقمص مكاري القمص تادرس، إلى جانب نخبة من الآباء الكهنة والأساتذة والباحثين، والقمص بولا مرقص نائب مدير المركز، والأستاذ مايكل جميل المدير التنفيذي للمركز.

وأكد المؤتمر على ثبات إيمان الكنيسة الجامعة الذي تسلَّمته من الآباء.

مركز البابا ديسقورس مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية الكنيسة الكنيسة الجامعة

