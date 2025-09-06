قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

البابا تواضروس يصلي في كفر الدوار بمناسبة اليوبيل الذهبي للقمص رويس عزيز

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم "السبت"، القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر الدوار التابعة لإيبارشية البحيرة وذلك في مناسبة مرور خمسين عامًا على نوال القمص رويس عزيز كاهن الكنيسة ذاتها، نعمة الكهنوت، (٥ سبتمبر ١٩٧٥ - ٥ سبتمبر ٢٠٢٥).

وفي مستهل عظة القداس هنأ قداسة البابا القمص رويس عزيز الذي تربطه علاقة بقداسته منذ ما يقرب من ستين عامًا، متذكرًا بالخير المتنيح الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي سيم الأب المحتفل به بيده كاهنًا.

الخدمه حسب مشيئة الله 

وتناول قداسته أركان الخدمة الثلاثة التي تجعلها خدمة حسب مشيئة الله، وهي:

١- المحبة: وأساس محبتنا هو محبة الله الذي أحبنا أولاً، ومحبة الله لنا هي المحبة الباذلة (الأغابي) التي لا تطلب ما لنفسها. وهو ما ينتظره المسيح من الخادم:  أتحبني؟! وهذا يأتي من خلال ارتباطنا بكلمة الله. والمحبة هي التي تجعلني أقبل أخي وأستره وهي العنصر الرئيسي الذي سنقف بها أمام الله يوم الدينونة.

٢- الأمانة: في الفكر والقول والفعل، والأمانة نعيش بها طوال الحياة وفي كل شئ، في الكبيرة وفي الصغيرة.

٣- الرعاية: وتشمل الخدمة والتعليم وكافة الأنشطة، وهي لا تنجح إن لم يكن هناك محبة وأمانة، لأنهما المنطلق الأساسي للرعاية.

ولفت قداسة البابا إلى أن كل هذه الصفات رأيناها في أبونا رويس عزيز.

وقال قداسته: "أنا تلميذ لأبونا رويس، كان يفتقدنا في المنزل كل يوم أربعاء، وبعدها  صرنا نخدم تحت يده في كنيسة الملاك بدمنهور، ولا أنسى اجتماعات الخدمة التي كان يعقدها لنا وتعلمنا من صمته أكثر من كلامه، ومن حياة التدقيق الشديد التي كان يعيشها في كل شئ. وتأثرنا بأنه سيتركنا بسبب سيامته في كفر الدوار".

وعن خدمة القمص رويس في كفر الدوار قال: "لقد جعل من هذه الكنيسة صورة لامعة في الخدمة، صورة جميلة بين كل كنائس البحيرة، نتذكر هذا المشوار الطويل الذي كان مليئًا بالمحبة والأمانة والرعاية".

وأضاف: "الله من نعمه الكثيرة يعطينا هدايا في صورة أشخاص، رعاة يخدمون بالروح والحق ويقدمون لنا نموذجًا نتعلم منه".

واختتم: "كل سنة وقدسك طيب، الله يمنحك بركة الصحة والعمر الطويل ونفرح بثمار خدمتك".

ويبلغ القمص رويس عزيز من العمر ٩٢ سنة وتمت سيامته يوم ٥ سبتمبر ١٩٧٥ كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر الدوار، بيد المتنيح الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وهو شقيق المتنيح الأنبا أندراوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري الأسبق، والمتنيح القمص أنطونيوس عزيز وكيل عام مطرانية البحيرة السابق.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني القداس الكنيسة

