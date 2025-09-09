تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع زوجات كهنة الإسكندرية | صور

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، زوجات الآباء كهنة الإسكندرية بحضور الأبوين الأسقفين الذين يخدمون بالإسكندرية الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

فضيلة الحكمة

استمع قداسته خلاله لهن وأجاب على أسئلتهن ومقترحاتهن. ثم ألقى كلمة هنأهن في بدايتها ببداية السنة القبطية الجديدة والمعروف بعيد النيروز.

وتناول قداسته فضيلة الحكمة التي كانت صفة في العهد القديم وفي العهد القديم هي أقنوم الابن الذي هو مصدر الحكمة للإنسان، مستشهدًا بتعامل أبيجايل التي وصفها بـ "الحكيمة والراضية" وهو ما ظهر في تعاملها مع داود الملك إذ حفظت حياة زوجها نابال.

ونصح قداسته بقراءة سفر الحكمة الذي يحوي وصايا إلهية عن كيفية اقتناء الحكمة والحياة بها وهذا يتأتى بالبعد عن السلبيات والاهتمام بالعمل الإيجابي، وقدم أربعة نصائح لاقتناء الحكمة هي:

١- الهروب من الشر والغضب والبحث عن السلام.

٢- حسن استغلال الوقت الإيجابي والتشجيع المستمر.

٣- البعد عن الانفعال والحسد والنميمة والمقارنات الردية.

٤- الرضا والقناعة.