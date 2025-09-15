قداس رسامة كاهن جديد بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما

في يوم مُبهج لإيبارشية أطفيح، قام اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف الإيبارشية، بصلاة قداس تذكار نياحة مثلث الطوبي والرحمات الأنبا دوماديوس مطران الجيزة، بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ببيت الخلوة، بدير الميمون.

رسامة كاهن جديد

وخلال القداس الإلهي قام نيافته بسيامة الشماس فريد نادي قسيساً بأسم القس أثناسيوس، علي مذبح كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بدير الميمون.

شارك نيافته صلوات القداس الإلهي، مجمع كهنة إيبارشية أطفيح، ومرتلي كنائس الإيبارشية، والمكرسات، والشمامسة، والخدام، وعدد غفير من الشعب.

وسيقضي القس أثناسيوس فترة خلوة الأربعين يوماً بدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس العامر بالبحر الأحمر.