هل يمكن تعميم تجربة الانتخابات الإلكترونية على البرلمان المقبل؟ رئيس قضايا الدولة يجيب
مصر وأوزبكستان تبحثان تبادل الخبرات في منظومة تتبع السلع الأساسية والرقابة الرقمية
مفيش تأجيل| وزير التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس بعد 4 أيام
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: إسرائيل تدمر أي أفق لتحقيق حل الدولتين
عرض تاريخي .. الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الأجنبي| فيديو
الأمل أقوى.. طفلة صعيدية تهزم السرطان وتحتفل بعودتها للحياة في الأقصر
هل يتم حظر إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية؟| اعرف الإجابة
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توما يشهد حفل تكريم الخريجين بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بجهينة

طاسونات
طاسونات
ميرنا رزق

شهد نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، حفل تكريم خريجي وخريجات مختلف المراحل التعليمية، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بجهينة.

جاء ذلك بمشاركة الأب إرميا عياد، راعي الكنيسة، والأب جيروم نصير، راعي كنيسة السيدة العذراء أم النور، بالقنطة والأغانة، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها صاحب النيافة، تلاها، عدد من الفقرات المتنوعة.

وألقى راعي الإيبارشيّة كلمة أبوية حث فيها الناجحين على المثابرة في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، حيث يمثل هذا التكريم تتويجًا لجهود الطلبة، وأسرهم، ويؤكد على الدور الفاعل للمؤسسة الكنسية في دعم المسيرة التعليمية لأبنائها  وبناتها.

وعقب القداس الإلهي، بدأت فعاليات التكريم، والتي شملت خريجي المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، بالإضافة إلى الخريجين الجامعيين.

استمرار مسيرة النجاح

تضمنت الفقرات عرضًا لأنشطة المجموعات المختلفة في الكنيسة، بالإضافة إلى باقة من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة.

كذلك، تضمن اليوم انتقال الخريجين والخريجات من المرحلة الخدمية إلى الأخرى، حيث قام خدام كل مرحلة بتسليم مخدوميهم الخريجين إلى المرحلة الأعلى، في إشارة واضحة إلى نظام الرعاية المتكامل الذي يتبناه المجتمع الكنسي.

وفي نهاية الحفل، قدم الأب إرميا عياد كلمة شكر نيافة الأنبا توما، لترأسه الاحتفال، مثنيًا على جهود الأخوات الراهبات، وخدام وخادمات الأنشطة الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم، ويساهمون بالتعاون لإنجاح خدمات الكنيسة.

وفي الختام، قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية استمرار مسيرة النجاح ليس فقط في التعليم، بل في الحياة العملية أيضًا.

الأنبا توما الكاثوليك الكنيسة القداس الإلهي

