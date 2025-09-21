الأنبا مرقس يشهد ختام النشاط الصيفي وتكريم خريجي المراحل التعليمية بكنيسة العذراء بالمنشأة الكبرى

شهد نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، حفل ختام النشاط الصيفي، وتكريم خريجي وخريجات المراحل التعليمية الإعدادية، والثانوية، والجامعية، بكنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى.

وشارك في الاحتفال الأب أثناسيوس عزيز، والقمص أنطونيوس بشاي، راعيا الكنيسة، وراهبات المحبة تتقدمهن الأخت ندى عيد، رئيسة الدير، بحضور عدد كبير من خدام الأنشطة الرعوية بالكنيسة، وعائلات المحتفى بهم.

كما ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، بمعهد التربية الدينية بالإيبارشية.

جاء ذلك بمشاركة الأب جيروم نُصير، مدير المعهد، والأب يوحنا زكريا، مدير مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، والأب أنطون عياد.

وفي كلمته، شدد الأب المطران على ضرورة الالتزام بالبحث والجدية في تحصيل المعلومات الإيمانية والكتابية والعقائدية، عن طريق المصادر الكنسية، حتى يستفيد بها الخادم في خدمته المقبلة.