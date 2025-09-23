قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
طريقة وضع اليدين في الصلاة.. اعرف كيفيتها الصحيحة
وزير الزراعة: لا علاقة لزيادة الصادرات بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
ما حكم الكذب فى الرؤيا؟.. الإفتاء توضح
حكم صلاة المرأة بالبنطلون في حضرة الرجال.. دار الإفتاء تجيب
تركيا.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في أنطاليا
رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية
ليس الإصابة.. خالد الغندور يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة الأهلي والحدود
مصرع زوجين وإصابة نجلهما في انقلاب ملاكي بالطريق الزراعي في البحيرة
محافظات

أخبار بني سويف.. المحافظ يتابع الحلول والإجراءات لشكاوى ومطالب المواطنين

ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته بشأن الحلول والإجراءات لشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين في اللقاء المفتوح

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

 وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بحث شكوى بعض أهالي قرية دموشيا، مركز بني سويف ، يتضررون فيها من الازدواجية في دفع مقابل الانتفاع لكل من مديرية الري والضرائب العقارية ، لمنازلهم المقامة على أراض ولاية الري ،حيث تم التنسيق بين مسؤولى الري والضرائب العقارية بخصوص تحصيل مقابل الانتفاع، وتنفيذ آلية أكثر دقة لتحديد موعد ثابت لإرسال إيصالات السداد من الأهالي التي يتم تحصيلها بمعرفة الري،إلى الضرائب منعا للازدواجية.

 

وفيما يتعلق بالشكوى التي تقدم به أحد مواطني قرية إهوة /مركز بني سويف ، يتضرر فيها من تركيب عمود كهرباء بمنتصف أحد شوارع القرية مما يعوق حركة السير والمشاة، حيث أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أنه تمت المعاينة على الطبيعة بالتنسيق مع شركة الكهرباء واتخاذ مايلزم من إجراءات لإعادة تركيب وزرع العامود في المكان المناسب وتأمينه بالشكل المطلوب لضمان انتظام الخدمة والتيسير على المواطنين وتسهيل الحركة.
 

منهج النبي في مواجهة التنمر بأوقاف بني سويف
 

نظمت مديرية أوقاف بني سويف ندوتها الشهرية الكبرى تحت عنوان: "منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة التنمر".

أقيمت الندوة برعاية وحضور الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، وبمشاركة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ رجب حسين مدير الإدارات، إلى جانب كوكبة من أئمة المديرية المتميزين، من بينهم الشيخ محمود عامر، والشيخ هاشم سيد، والشيخ عماد ربيع.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عاصم قبيصي أن الإسلام دين الرحمة والعدل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مجتمعًا متماسكًا يقوم على الاحترام المتبادل بعيدًا عن مظاهر السخرية والاستهزاء. وأضاف أن مواجهة التنمر تحتاج إلى تربية سليمة وفكر راشد، مشددًا على أن المسجد له دور محوري في نشر ثقافة الاحترام والرحمة بين الناس.

صحة بني سويف: متابعة سير العمل وتدريب العاملين بمركز الأم والطفل بدلهانس
تحرص مديرية الصحة ببني سويف على رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، ونفذت زيارة ميدانية لفريق من إداره العلاجي وإدارة التمريض والحوكمه ومكافحة العدوى وسلامه المرضي والصيدله تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف  ومتابعة الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي لمركز دلهانس للأم والطفل بمركز الفشن .
 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

