صحة بني سويف: متابعة سير العمل وتدريب العاملين بمركز الأم والطفل بدلهانس

تحرص مديرية الصحة ببني سويف على رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، ونفذت زيارة ميدانية لفريق من إداره العلاجي وإدارة التمريض والحوكمه ومكافحة العدوى وسلامه المرضي والصيدله تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعة الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي لمركز دلهانس للأم والطفل بمركز الفشن .

شمل المرور عدد من الأقسام الحيوية بالمركز ، منها:

قسم الاستقبال ' العيادات الخارجية، الحضانة ،الأشعة ، العمليات

كشك الولادة .



كما تم تدريب عملي على رأس العمل لفريق التمريض والفنيين على: التسجيل الطبي السليم وبعض سياسات مكافحة العدوى

وأسس العناية التمريضية الجيدة كما تم التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى لحماية المرضى والعاملين

ومناقشة آليات تطوير الخدمات الطبية داخل المركز بما يتماشى مع معايير الجودة والتشديد على أهمية تشجيع الرضاعة الطبيعية ضمن جهود دعم صحة الأم والطفل.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة مديرية الصحة لتكثيف المرور الميداني والتدريب المستمر، بما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.