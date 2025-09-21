قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يُطلق مبادرة "صحّحّ مفاهيمك" لنشر الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

"بسم الله...وعلى بركة الله..نبدأ المبادرة"، بهذه العبارة أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شارة بدء المبادرة التوعوية "صحّحّ مفاهيمك"، التي تنفذها وزارة الأوقاف تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتزامن مع إطلاق فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

وتستهدف المبادرة نشر الفهم الصحيح للدين  وتصحيح الأفكار المغلوطة ، وذلك في إطار جهود أجهزة ومؤسسات الدولة في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وشهدت مراسم إطلاق فعاليات المبادرة التي أقيمت بقاعة ديوان عام المحافظة حضور كل من: النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد الموجود عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وهشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والدكتورة ماريا لوندي رئيس اتحاد بشبابها ببني سويف، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن ، والشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف وعدد من التنفيذيين المعنيين ورجال وعلماء  الدين الإسلامي والمسيحي.

تضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن المبادرة وأهدافها ومحاور وخطة عملها في الفترة المقبلة والشراكات مع أجهزة ومؤسسة الدولة، لتحقيق المستهدف من المبادرة التي تعمل على بناء الوعي وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة ، بجانب معالجة العديد من القضايا والموضوعات والظواهر  الاجتماعية مثل الإدمان والعمل على تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال وحماية الشباب من التطرف الفكري.

وفي كلمته ثمن محافظ بني سويف هذه المبادرة التي تنفذها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، حيث تتضاعف أهميتها نظرا للظروف الحالية التي تستلزم منا جميعا التكاتف لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومجابهة الافكار الهدامة وزيادة الوعي لدى المواطنين خاصة الشباب منهم ، مؤكدا دعمه الكامل للمبادرة ومتابعتها وتقييم تأثيراتها ومردودها وتعظيم نقاط القوة وتلافي أي ملاحظات أثناء التنفيذ

من جانبه استعرض وكيل الأوقاف أهداف المبادرة، التي تتمثل في نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومخاطبة كافة فئات وشرائح المجتمع "خاصة الشباب" لتعزيز ثقافة الاعتدال، ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، الإسهام في بناء وعي مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة ومصالح الوطن، مواجهة التطرف  الديني واللاديني والتصدى ومجابهة الشائعات والانحرافات الفكرية ، تعزيز قيم ومبادئ الاعتدال وترسيخ الهوية الوطنية.

من جانبها أعربت "د.ماريا" رئيس اتحاد بشبابها ببني سويف، عن تقديرها للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" على رعايته للحدث وتوجيهاته بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لإطلاق فعاليات المبادرة  من ديوان عام المحافظة، مشيرة إلى مشاركة أعضاء وعناصر من اتحاد بشبابها بالمحافظة في سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي تم عقدها على مدار الفترة الماضية ضمن الإعداد والتجهيز للمبادرة.

بني سويف صحح مفاهيمك محافظة بني سويف

