محافظ بني سويف يتابع انتظام وسير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي 2025/2026،والذي انطلق" أمس" في 148 مدرسة والتي تعمل بنظام الفترتين،على مستوى المحافظة بإجمالي يزيد عن 69 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ،حيث تنتظم الدراسة"اليوم"بكامل طاقتها في أكثر من 2335 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يزيد عن 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام والفني

ويضم القطاع التعليمي هذا العام أكثر من 32 ألف و850 تلميذاً وتلميذة برياض الأطفال، وما يقرب من 487 ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية عربي ولغات وخاصة، ونحو 226 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و46 ألف طالب وطالبة بالثانوي العام، إضافة إلى ما يزيد عن 68 ألف و299 طالباً وطالبة بمدارس التعليم الفني.

جاء ذلك خلال زيارته "صباح اليوم" لمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف،وذلك في حضور : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، علي يوسف رئيس مركز و مدينة بني سويف، نادية سامي مدير المدرسة.

وحرص المحافظ على تهنئة أسرة العاملين بقطاع التعليم ببدء العام الدراسي، وتفقد عددا من الفصول ،وتابع جانبا من الأنشطة التي ينفذها طلاب المدرسة تزامنا مع بدء الدراسة، مؤكدا أهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والالتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل مع الوزارة والمديرية لتوفير التيسيرات اللازمة استعدادا لبدء الدراسة، ومتابعة الموقف أولاً بأول لتذليل أية معوقات في حينها،فضلا عن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية خاصة الطرق والمرور لتلافي أي ملاحظات أو سلبيات محتمل حدوثها مع بداية الدراسة وكثافة الحركة على الطرق والشوارع والميادين، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتجنب أي تكدس أو زحام، في ظل أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها ببعض المناطق والميادين الحيوية والرئيسية.

من جهتها أكدت وكيل الوزارة إلى متابعتها تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس، من خلال فرق المتابعة والموجهين بادارات التعليم للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها إلى جانب خطة المتابعة التي تنفذها المديرية للمرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة وموجهي عموم المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من كافة النواحي الفنية والإدارية وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية إضافة إلى تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم،وتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية ، مع التنبيه على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب والعاملين ، والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم ، فضلا عن الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم ، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.