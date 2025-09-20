محافظ بني سويف: نتابع القطاعات الزراعية لتحقيق التنمية ورفع كفاءة الإنتاج

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات الزراعية بالمحافظة لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية.



جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي عرضه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظه حول أنشطة المديرية خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري، وتضمن أبرز جهود الإدارات المختلفة، حيث شملت أنشطة قطاع الإنتاج الحيواني متابعة مزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الألبان وإصدار تراخيص لمحال الأعلاف، فيما استعرض قطاع المحاصيل السكرية موقف زراعات بنجر السكر لموسم 2025 /2026 بإجمالي مستهدف 28 ألفا و500 فدان تم التعاقد على كامل المساحة وزراعة 13 ألفا و400 فدان حتى الآن.



كما شملت الجهود مرور إدارة المكافحة على الزراعات الصيفية بمركزي بني سويف وناصر وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية ومكافحة الآفات، مع استمرار الحملات التفتيشية على محال المبيدات، وفي مجال الإرشاد الزراعي تم تنفيذ ندوات حول محصولي الذرة والفاصوليا، بينما تابعت إدارة البساتين الزراعات البستانية والزراعات داخل الصوب وتم ترخيص 10 صوب جديدة.



كما تابعت إدارة الأراضي والمياه ببني سويف، شكاوى المزارعين المتعلقة بالري وتملح التربة بعدد من القرى بالتنسيق مع الري والصرف، فيما استعرض التقرير موقف "كارت الفلاح" بعدد استمارات معتمدة بلغ 271ألف 551 استمارة، علاوة على متابعة حركة الأسمدة الصيفية حيث تم صرف أكثر من 19 ألف طن يوريا و9 آلاف طن نترات.



وقامت إدارة الحوكمة المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ بيع الأسمدة والمبيدات ومتابعة أعمال حماية الأراضي، بينما أظهر التقرير أن نسبة تفتيح محصول القطن هذا الموسم بلغت 98% من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 7043 فدانا.

