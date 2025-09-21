قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي

ذش
ذش


 

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي  2025/2026،والذي انطلق" أمس" في 148 مدرسة والتي تعمل بنظام الفترتين،على مستوى المحافظة بإجمالي يزيد عن 69 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وتنتظم الدراسة "اليوم" بكامل طاقتها في أكثر من 2335 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يزيد عن 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام والفني.

ويضم القطاع التعليمي هذا العام أكثر من 32 ألف و850 تلميذاً وتلميذة برياض الأطفال، وما يقرب من 487 ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية عربي ولغات وخاصة، ونحو 226 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و46 ألف طالب وطالبة بالثانوي العام، إضافة إلى ما يزيد عن 68 ألف و299 طالباً وطالبة بمدارس التعليم الفني.

جاء ذلك خلال زيارته "صباح اليوم" لمدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف،وذلك في حضور :  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،    علي يوسف رئيس مركز و مدينة بني سويف،  نادية سامي مدير المدرسة.

وحرص المحافظ على تهنئة أسرة العاملين بقطاع التعليم ببدء العام الدراسي، وتفقد عددا من الفصول ،وتابع جانبا من الأنشطة التي ينفذها طلاب المدرسة تزامنا مع بدء الدراسة، مؤكدا أهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والالتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

كما أشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل مع الوزارة والمديرية لتوفير التيسيرات اللازمة استعدادا لبدء الدراسة، ومتابعة الموقف أولاً بأول لتذليل أية معوقات في حينها،فضلا عن التنسيق بين الأجهزة  التنفيذية والقطاعات الخدمية خاصة الطرق والمرور لتلافي أي ملاحظات أو سلبيات محتمل حدوثها مع بداية الدراسة وكثافة الحركة على الطرق والشوارع والميادين، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتجنب أي تكدس أو زحام، في ظل أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها ببعض المناطق والميادين الحيوية والرئيسية.

من جهتها أشارت وكيل الوزارة إلى متابعتها تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس، من خلال فرق المتابعة والموجهين بادارات التعليم للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها إلى جانب خطة المتابعة التي تنفذها المديرية للمرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة وموجهي عموم المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من كافة النواحي الفنية والإدارية وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية.

إضافة إلى تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم،وتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية ، مع التنبيه على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب والعاملين ، والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة  وتسجيل بياناتهم فور دخولهم ، فضلا عن الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم ، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

بني سويف تعليم بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

ترشيحاتنا

مبادرة صحح مفاهيمك

وزير الأوقاف يطلق مبادرة صحح مفاهيمك لعلاج المظاهر السلبية في المجتمع

علي جمعة

ماذا يفعل من يئس من نفسه فى أمور الطاعة؟..علي جمعة يجيب

الوضوء

كيف أتطهر من النجاسة وأنا لا أعلم موضعها؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد