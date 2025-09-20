قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
محافظات

إزالة 1000حالة تعدي بالمرحلة الثانية من الموجة الـــ 27 في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها  اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته _ منذ بداية المرحلة في  30 أغسطس الماضي وحتى الخميس 18 سبتمبر الجاري _وصل إلى 1013حالة (498حالة أملاك دولة + 515 زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

 

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وتم خلالها إزالة 849 حالة تعد ، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري ،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة بداية من 4 إلى 24 أكتوبر 2025

بني سويف ازالات محافظة بني سويف

