تعليم بني سويف" تتابع مدارس التعليم الفني أول يوم للدراسة بالواسطي

قام المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني بمديرية التعليم ببني سويف

بمتابعة انتظام الدراسة بمدارس التعليم الفني بمختلف أنواعه “ صناعي ، زراعي ، وتجاري ” بإجمالي عدد المدارس 54 مدرسة على مستوى المحافظة

يأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف وبناء على تكليفات أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بضرورة تكثيف المتابعة اليومية للعملية التعليمية مع إنطلاق العام الدراسي 2026/2025

تفقد مدير عام التعليم الفني مدرسة الشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات بإدارة الواسطى وشاهد حجرات الدراسة والأنشطة والمعامل موجهاً بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني والإلتزام بالبرنامج الإذاعي والإلتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا على الانضباط داخل المدارس والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب يوميا وبصفة دورية

و شدد “أبو طالب ” على التدريب الفعلي للطلاب ومواكبة التطور الذي يشهده التعليم الفني