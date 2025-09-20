محافظ بني سويف يتابع مع وكيل وزارة التعليم انتظام العملية التعليمية في يومها الأول للعام الدراسي 2025/2026

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، سير الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026، والذي انطلق "اليوم السبت" في 148 مدرسة على مستوى المحافظة بإجمالي يزيد عن 69 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التي تعمل بنظام الفترتين صباحي ومسائي. بينما تنتظم الدراسة غداً الأحد في أكثر من 2335 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يزيد عن 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام والفني.

ويضم القطاع التعليمي هذا العام أكثر من 32 ألف و850 تلميذاً وتلميذة برياض الأطفال، وما يقرب من 487 ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية عربي ولغات وخاصة، ونحو 226 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و46 ألف طالب وطالبة بالثانوي العام، إضافة إلى ما يزيد عن 68 ألف و299 طالباً وطالبة بمدارس التعليم الفني.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنها تابعت منذ الصباح الباكر مع مديري الإدارات التعليمية انتظام سير العملية التعليمية واستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، مقدمة لهم التهنئة ومتمنية لهم عاماً دراسياً موفقاً. وأكدت على أهمية الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني والإذاعة المدرسية بما يعزز قيم المواطنة والانتماء، إلى جانب التوعية بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية وخاصة "حياة كريمة"، والتعريف بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة. كما شددت على التزام مديري المدارس بالحضور المبكر والمرور على مباني المدارس للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، مع إحكام الإشراف الأمني والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول وتسجيل بياناتهم بشكل منظم.

ولفتت "الهواري" إلى ضرورة حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد محددة لزيارتهم للمدارس ومتابعة أبنائهم، على أن يتم الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح عند مدخل كل مدرسة. كما أكدت على أهمية تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً بشكل دوري وإخطار أولياء الأمور بموقف أبنائهم بانتظام، مشددة على تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي، والبعد تماماً عن استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب، مع تفعيل دور لجان الحماية المدرسية في كل مدرسة.

كما استعرضت وكيل الوزارة خطة المتابعة الميدانية للمدارس والتي تنفذها فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية، حيث يتم إعداد تقارير شاملة بالملاحظات والعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها بشكل فوري. وأوضحت أن المديرية تنفذ خطة متابعة موسعة من خلال فرق عمل تضم موجهي عموم المواد والتوجيه المالي والإداري للمرور على المدارس من مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وذلك بهدف تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العملية التعليمية.