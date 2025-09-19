قدمت خدمات لأكثر من 16 ألف سيدة.. محافظ بني سويف يناقش نتائج حملة تنظيم الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع وكيل وزارة الصحة ،نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى نفذتها المديرية على مرحلتين في الفترة من 7 إلى 18 سبتمبر الجاري ، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"وتحت شعار(مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة)،بهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمات والفئات المستهدفة بالمحافظة

و أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، أنه تم العمل في المرحلتين من خلال 237 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية السبع، و14 عيادة متنقلة تم توجيهها إلى 70 موقعا في المناطق المحرومة من الخدمة،مشيرا إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة وصل إلى 16.39 سيدة ، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم 15141 سيدة ( 2835منتفعات جدد+ 12306 مترددات)، بالإضافة إلى صرف 1476 حبوب أحادية ، و7301 حبوب مركبة ، و55 لولب هرموني ، و1585 لولب نحاسي ، و264 واقي ، وحقن أحادية 3893 حقنة ، و230 حقنة مركبة ، و1004 كبسولة تحت الجلد، و94 أقراص موضعية ، و138 سونار ، و228كشف نساء ، وتقديم المشورة لــــ 6038 سيدة

وحرص وكيل الصحة على توجيه الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة في مرحلتيها الأولى والثانية من خلال التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة من الخدمة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة،وتحت مظلة المبادرة الرئاسية"بداية "

فيما أضافت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية د.شيماء إمام ،أنه الحملة تم تنفيذ المرحلة الأولى منها في 4 إدارات (اهناسيا،سمسطا، الفشن، الواسطى)،وجرى عقدها في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر الجاري ، فيما شملت المرحلة الثانية إدارات ( ناصر، بباوبنى سويف) وتم تنفيذها من 14 إلى 18 من نفس الشهر ، و تم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي