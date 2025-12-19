جيهان قمري: الرجل سند ورفيق الدرب.. وأخي من عوضني عن فراق الأب

لم تتمالك الفنانة جيهان قمري، نفسها ودخلت في نوبة بكاء اثناء حديثها عن والدها الراحل، أثناء لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، مشيرة إلى ان فراق والدها سبب رئيسي في بعدها عن الاعمال الفنية الفترة الأخيرة.

واضافت جيهان قمري، أن “والدي توفى بسبب مرض فجائي وفي 15 يوم، والفراق صعب وهزني والجميع كان زعلان عليا، ووالدي كان شيء مهم بالنسبة ليا”.

وتابعت جيهان قمري، أن الرجل سند وهو رفيق الدرب، وأخي من عوضني عن فراق الأب، وسافرت أوروبا وفضلت اسبوع انزل امشي في الشارع بلا هدف ولمدة أسبوع بدأت التعافي من ازمتي".